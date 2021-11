RIVARA. L’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di Rivara organizzano, dall’8 Dicembre 2021 fino al 6 Gennaio 2022, la sesta edizione di “Presepi da Strada”.

L’iniziativa in continuità con gli anni passati propone di allestire un presepe originale o anche delle semplici rappresentazioni della Natività da esporre per le strade del centro , per le vie del paese o presso la propria abitazione, purchè siano spazi visibili liberamente dall’esterno.

Inoltre sarà riproposta la terza edizione di “Luci di Natale”, chi parteciperà potrà illuminare facciate, balconi, davanzali, cortili, portici ed androni ed allietare così un personale angolo di Rivara. L’iniziativa è inserita nel circuito intercomunale “In viaggio tra i Presepi del Canavese e delle Valli di Lanzo”.

Per info tel. 3387576113(Buonanni) – 3491612990(Martino) o dai commercianti di Rivara aderenti.

Commenti