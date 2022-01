RIVARA. Il Covid, grazie ai vaccini, non ferma più i trapianti. Il fegato di un paziente positivo al virus, morto a 47 anni per cause cerebrovascolari all’ospedale di Domodossola (Verbania), è stato trapiantato su un 56enne – vaccinato con tre dosi ma positivo al Covid – affetto da cirrosi complicata da neoplasia epatica primitiva.

Un intervento record, durato oltre sette ore, che l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino ha eseguito per la prima volta nonostante il Centro Nazionale permettesse solo il trapianto da donatore positivo a ricevente triplo vaccinato negativo al virus.