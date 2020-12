RIVARA. Maria Obert raggiunge il traguardo dei 100 anni

Domenica 13 dicembre Maria Obert, residente in Borgata Massucco a Rivara, ha potuto festeggiare l’importante traguardo di 100 anni.

Non una festa come le altre a causa delle misure di contenimento per il Covid 19, per cui non hanno potuto presenziare parenti e amici, ma [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti