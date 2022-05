RIVARA. 198mila euro per migliorare la sicurezza sulle strade più pericolose. E’ questa la cifra che, a leggere il progetto definitivo, servirebbe per i lavori che l’amministrazione a guida Roberto Andriollo vorrebbe realizzare nel più breve tempo possibile.

Si tratta del prolungamento dei marciapiedi lungo la Provinciale 42 e della realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi in tre punti delicati del paese: Piazza Guido Gozzano, Piazza Martiri della Liberta e Piazza Garibaldi.

“Gli attraversamenti luminosi saranno fatti a mo’ di dossi – spiega il sindaco Roberto Andriollo – e saranno uno davanti alla sede comunale, uno dove c’è un attraversamento pedonale pericoloso in piazza Gozzano e uno nei pressi del supermercato Borello, nella zona bassa”.

Fino ad oggi non c’è mai stato alcun investimento in quelle zone, ma Andriollo, guardando a come guidano alcuni suoi concittadini, si lascia scappare un lapsus e li chiama “piloti” più che autisti. “Sembra quasi che alcuni corrano in Formula 1…” allarga le braccia.

Dunque, sulla sicurezza stradale vanno fatti investimenti come questi, perché, dice il primo cittadino, “noi teniamo alla sicurezza degli abitanti di Rivara”.

In questo caso, come detto, la provenienza dei fondi è da rintracciare all’altezza di Città Metropolitana, anche perché le strade dove si interverrà sono tutte di sua competenza. Sono soldi che l’ente aveva messo a disposizione nel dicembre 2020 proprio al fine di avviare un programma di concessione di contributi tramite lo strumento del bando pubblico, il cui fondo iniziale era di 5 milioni di euro.

