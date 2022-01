RIVARA. Il Covid non frena la sua corsa. Numeri poco confortanti negli ultimi giorni del 2021, complice la nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

Purtroppo dalle statistiche dell’andamento locale, in particolare il numero dei nuovi contagi negli ultimi giorni di dicembre 2021, si comprende come sia ancora in forte crescita la diffusione del virus; di fatto si registrano 6 casi in più rispetto al 2020, passando così da 10 a 16 persone contagiate solo nel mese di dicembre 2021.