RIVARA. Colline Culture Photo al castello di Rivalba

Suor Elisa fa strada ai visitatori. È una delle Figlie di San Giuseppe che abitano il Castello di Rivalba, e conosce bene le quiete stanze dove, sotto un’icona della Vergine, compaiono fotografie scattate in tutto il mondo. Illustra il percorso fra scogliere, foreste, taureg e suk, e prima di congedarsi si sofferma sul ritratto di una tribù amerinda, immagine che da queste parti non si vede spesso: «Han detto che han faticato per questa foto: sono molto cattivi quelli lì». Poi esce. Ma quando il gatto non c’è i topi ballano, – si sa – e poco dopo Davide Pianezze, fotografo della Nikon School, orgoglioso di quello scatto, confida un’indiscrezione amara: «gli Huaorani sono una popolazione dell’Ecuador, e negli ultimi mesi li hanno allontanati dalla loro terra». Ufficialmente per proteggerli dalla diffusione del Covid-19; ma dietro questa versione ci sono, di per certo, interessi economici. Per l’oro nero, forse, di cui è pieno il loro territorio.

Il territorio, appunto, e la natura, l’uomo e il paesaggio sono il tema di questa edizione del Colline Culture Photo Festival, la terza. La manifestazione è voluta dall’Associazione culturale Arketipo, di Gassino, ed è sostenuta dal mensile “Il Fotografo” e dalla “FotoVideoAcademy Italia”. Ma è soprattutto un orgoglio per i Comuni a Nord-Est di Torino: Gassino, Castiglione, San Raffaele, Sciolze, Cinzano e Rivalba. Trait d’unonin è Mario Sabatino, presidente di Arketipo e cicerone del convivio inaugurale di sabato 3 ottobre, sotto la Cappella della Trinità. «Mi piacerebbe ragionare del nostro territorio in altri termini, e lasciare da parte i confini comunali» ha esordito Piero Giannella, sindaco di Rivalba. L’invito ai colleghi è di fare fronte comune, promuovere le colline, fondare una sinergia sopra un paesaggio senza soluzioni di continuità, per favorire del turismo.

La mostra è certamente un buon punto di partenza. Fino all’11 ottobre vi saranno eventi culturali diffusi. Workshop e masterclass aperte al pubblico, secondo il calendario pubblicato sulla pagina di “Arketipo”. Ma soprattutto esposizioni fra le colline: Mario Sabatino e Piero Moraglio a Rivalba, Renato Ballatore a Gassino, Erminio Annunzi a Castiglione, Floriano Ferro a Sciolze. Infine Michele Dalla Palma, Edoardo Agresti, Marco Cavazza e il già citato Pianezze, presso l’Istituto delle Figlie di San Giuseppe a Rivalba. Istantanee che sono legate da un filo comune, la sensibilità per la relazione che unisce uomo e natura, e che trattano «il paesaggio come espressione dialettica» – secondo la definizione di Giovanni Pelloso, comparsa in un recente editoriale de “Il Fotografo” – per illustrarne i delicati equilibri.

Ma scoprire il territorio passa anche per la tavola: così è nata la collaborazione del Festival con quasi venti trattorie, ristoranti e locande che hanno sostenuto la manifestazione. Risultati per ora positivi, dicono da Arketipo con buona visibilità sui social del Culture Colline, e altissima popolarità dei ristoranti.

