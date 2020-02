RIVARA. Chiude Canavera & Audi, 40 dipendenti in cassa integrazione

E’ stato sottoscritto al Ministero del Lavoro un accordo per la gestione dei 40 esuberi derivati dalla chiusura dello stabilimento di Rivara della ‘Canavera & Audi’, storica azienda metalmeccanica di stampaggio del Canavese. A darne notizia la Fim-Cisl. L’accordo prevede l’attivazione di dodici mesi di cassa integrazione dal prossimo 16 febbraio con conseguente slittamento della cessata attività al febbraio 2021, incentivi all’esodo su base volontaria e sgravi economici per le aziende che assumono i lavoratori. “Il mix di provvedimenti ottenuti potrà essere di aiuto, in questo difficile contesto, dando una finestra temporale più ampia e maggiori strumenti per un percorso di ricollocazione – spiega Vito Bianchino della Fim-Cisl – resta comunque un duro colpo per i lavoratori e al territorio verrà meno un’altra azienda storica”.

