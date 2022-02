RIVARA. Al Castello di Rivara “Misurarsi con il vuoto è il lavoro quotidiano dell’artista. Preservare questa misura e darne voce, affinché la ricerca divenga visibile e leggibile, è invece l’onere di chi immagina, cura e produce le mostre”. Comincia così la presentazione che Fabio Vito Lacertosa scrive della mostra permanente “Gotico Industriale”, che espone le opere di Franz Paludetto.

La mostra, in corso in questo momento, è la prosecuzione di un’esperienza cominciata nel 2018 dalla scintilla di genio di un ‘irregolare’ par exellence come Franz Paludetto. L’obiettivo è quello di far respirare l’aria della grande mostra torinese [...]