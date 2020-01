RIVARA. 65enne di Barbania muore tagliando la legna

Tragedia a Rivara. Un uomo di 65 anni, residente a Barbania, in serata è morto dopo essere caduto mentre stava aiutando un amico nel taglio della legna in un cascinale.

E’ stato lo stesso amico a richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria e il personale sanitario 118, con medico e infermieri che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Commenti