RIVALBA. Rosso è l’unico candidato per la poltrona di sindaco

Alla fine l’attuale primo cittadino, Davide Rosso, sarà l’unico candidato in campo. Non dovrà combattere contro nessuno ma solo sperare che almeno la metà degli elettori di Rivalba si rechi alle urne per mettere una crocetta sul suo nome. Il 21 settembre potrebbe conquistare il suo quarto mandato alla guida della città, il quinto se si considerano anche i 5 anni da vice sindaco.

La carriera di Rosso, a Rivalba, come sindaco, inizia 20 anni fa quando diventa primo cittadino per la prima volta. Resta sindaco fino al 2010, dopo 2 mandati, però, la legge gli impone di lasciare per fare spazio a qualcun altro. Così, diventa vice sindaco del primo cittadino Piero Gianella. Nel 2015 torna in campo in prima persona e riconquista la carica di primo cittadino. Sindaci per passione.

Non si possono che chiamare così i primi cittadini che, nella provincia torinese, si prendono la responsabilità di amministrare un comune. Non lo fanno per notorietà, d’altronde i comuni sono talmente piccoli e neanche per soldi, le indennità sono misere e qualcuno non le prende neanche. Insomma, fare il sindaco in uno dei tanti paesini piccoli ma pieni di ricchezze è una specie di missione. A forza di stare lì, però, ci si abitua e così capita che qualcuno ci resti per tanti anni, tantissimi, Davide Rosso è lì dal 2000, 20 anni. Tra qualche giorno concluderà il suo quarto mandato alla guida della città ma non ha nessuna intenzione di mollare.

Contrariamente a quanto successo 5 anni fa, questa volta, con l’uscita di scena dell’attuale rappresentante della minoranza, Onorina Casalegno (che ha già annunciato l’intenzione di non ricandidarsi), l’attuale primo cittadino sarà l’unico candidato. In lista con lui ci saranno gli attuali assessori, Stefania Cavassa e Marina Pradetto De Bai, e i consiglieri uscenti: Davide Bianco, Ilaria Bruno, Silvana Morino, Roberto Lana, Mauro Tapparo. In lista, infine, anche Paolo Vidali.

