RIVALBA. L’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo di 50 mila da parte del Ministero dell’interno destinato alla realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza, nel campo dell’efficientamento energetico e

dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’Amministrazione ha stabilito di cofinanziare gli interventi in progetto e di utilizzare i fondi derivanti dal contributo per apportare migliorie agli impianti di illuminazione della scuola elementare

e del palazzo comunale – ormai datati – con la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove piastre a led più efficienti, più performanti e in grado di garantire un cospicuo risparmio sui consumi.

L’amministrazione ha quindi deciso di procedere all’affidamento diretto dei lavori per assicurare una procedura più snella e semplificata per l’esecuzione di un lavoro di importo non elevato, l’affidamento con ordinarie procedure di gara avrebbe comportato, infatti, un rallentamento dell’azione amministrativa con maggiore dispendio di tempo e risorse.

Il comune ha quindi affidato la progettazione degli interventi all’ingegner Sogno.

