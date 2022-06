L’amministrazione comunale ha avviato un intervento di “Restauro e recupero conservativo della Cappella della Trinità” teso al recupero dell’immobile, degli affreschi e dei beni mobili in esso presenti, per rendere nuovamente fruibile lo spazio quale sala polifunzionale.

Nell’anno 2018 il Comune di Rivalba ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF riferita all’anno 2016, ammontante a 485 mila euro (cofinanziato per 15 mila euro con fondi propri) per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero conservativo della Cappella della Trinità che prevedono la conservazione [...]