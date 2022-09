“Si tratta di un ponte vecchio, che negli anni si è ammalorato; ci stiamo muovendo per una manutenzione straordinaria, rifacendo il piano di calpestìo e anche il sottofondo, sostanzialmente rimarrà, come originale, solo la struttura in cemento del ponte” ha spiegato Davide Rosso, sindaco di Rivalba, commentando gli imminenti lavori di messa in sicurezza e adeguamento della piattaforma stradale in corrispondenza del Ponte Gule’.

I lavori, in tutto, al Comune costeranno la cifra di 50mila euro. “Per il caro prezzi abbiamo riscontrato anche noi delle difficoltà a reperire i materiali, ma su lavori un po’ più specifici. Sul ponte, comunque, inizeremo ad operare a fine settembre” ha spiegato il primo cittadino.

Assieme ai lavori sul Ponte Gule’, inoltre, a fine mese cominceranno anche le opere sulla chiesa in Piazza delle Trinità: “è una chiesetta che il comune aveva acquistato a suo tempo, avevamo già rifatto gli interni e gli affreschi; ora cominceremo con la pavimentazione esterna” ha concluso Rosso.

Commenti