Domenica 25 settembre, “election day”. Gli italiani questo week end sono stati chiamati al voto, per esprimere le loro preferenze e sperare in un nuovo governo che duri un po’ più del precedente.

“Nel 2020 abbiamo spostato, per ragioni di covid, il seggio in palestra invece che a scuola. Così facendo facendo abbiamo il vantaggio di non dover chiudere gli istituti e non far perdere giorni di lezione agli alunni” ha commentato

Davide Rosso, sindaco di Rivalba.

Certo non si può dire che questo sia stato un anno facile: veniamo da una lunghissima pandemia, [...]