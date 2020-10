RIVALBA. Annullata anche la Fiera del Tartufo

Nell’incantevole cornice delle colline torinesi il secondo week end di novembre da oltre un ventennio è dedicato al prodotto tipico del territorio: il Tuber Magnatum Pico ovvero il Tartufo Bianco Pregiato. Quest’anno, però, per forza di cose, la fiera non potrà andare in scena. Una decisione che, l’amministrazione comunale, aveva preso ancora prima dell’emanazione del nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Domenica mattina. “Con la deliberazione della Giunta Comunale di giovedì, – spiega il Sindaco Davide Rosso – abbiamo deciso di annullare la Festa del Tartufo 2020. Con molto dispiacere ho adottato questo atto, e non tanto per il rischio che la festa potesse in qualche modo avere problemi, ma soprattutto per la paura che migliaia di persone, a cui non è possibile fare il tampone all’ingresso del comune, possano in qualche modo portare il virus in paese. Ringrazio Associazione Trifule & Trifulè, GLT e Proloco per la disponibilità che hanno dato, e so che sarebbero stati all’altezza per gestire una situazione così complicata. Ma il rischio è troppo elevato. La prossima Festa del Tartufo sarà la più bella, ne sono certo. E brinderemo alla trifule e a Rivalba tutti insieme. Ma per quest’anno non si rischia!”.

Commenti