VERRUA SAVOIA. Ritorna per la sua ventiduesima edizione la “Mangialonga”, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la passeggiata enogastronomica organizzata ogni 1° maggio dalle Pro loco di Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia.

La camminata si svolgerà su di un percorso di 9,3 chilometri circa. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 alle 9, e i gruppi per la camminata partiranno alle 8:30, 8:50 e 9:10 dalla piazza del Municipio di Verrua Savoia.

Il percorso prevede la colazione alla panchina gigante a Collegna, un succo di frutta alla frazione Cervoto, proseguendo poi verso frazione Longagnano, l’aperitivo con visita alla cappella Santa Lucia e l’arrivo in piazza Francesco Alighieri per il pranzo, seduti e serviti ai tavoli. Dopo il pranzo seguirà una visita gratuita alla Fortezza di Verrua.

La quota di partecipazione, che comprende iscrizione, bevande alla partenza, colazione, aperitivo, pranzo e omaggio ricordo, è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino a 12 anni. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza ad associazioni che seguono problematiche infantili. Si raccomanda di portare cani al guinzaglio e con museruola e di indossare scarpe comode.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 maggio 2022.

Le prenotazioni si ricevono entro il 28 aprile (massimo 500 persone) rivolgendosi a: per Lauriano, Liliana Barbero (tel. 0119187773) Linea Felice (tel. 0119187893), Graziano Corio (cell. 3355974477); per Monteu da Po Laura Bottacin (cell. 340 8908402), Giovanni Facco (cell. 3357584405); per Cavagnolo Pro loco (cell. 3473676332); per Brusasco Giulia Bonfante (cell. 3409674500) e Gabriele Masoero (tel. 3401516905); per Verrua Savoia Felicita Tosco (cell. 3457030924).

