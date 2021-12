(IP) Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita a Settimo Torinese, provincia di Torino, in Via Milano 61. Il nuovo store si estende su un’area di oltre 2000 mq e rappresenta un’occasione per offrire nuove opportunità lavorative grazie all’inserimento di 16 nuove risorse.

Il Gruppo italiano specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona inaugura il 2 dicembre un nuovo punto vendita di oltre 2000 mq a Settimo Torinese, in Via Milano 61

Il nuovo store è un ulteriore traguardo per il marchio italiano, che prosegue la propria strategia di crescita e sviluppo, raggiungendo il numero di 128 punti vendita.

“Siamo orgogliosi della crescita della nostra rete nel territorio piemontese, dove raggiungeremo ben 10 punti vendita per un totale di 180 risorse assunte finora in 4 province della regione” – affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa.

Il punto vendita di Risparmio Casa a Settimo Torinese propone il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 25.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri e mira ad assecondare le diverse necessità del cliente garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualitàe grande risparmio.

“La vera forza di Risparmio Casa è nei tanti colleghi che rappresentano ogni giorno la nostra insegna.” – dichiara Fabio Tomassini, Amministratore Delegato di Risparmio Casa.

Profilo società

Risparmio Casa è la catena con oltre 120 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. Una storia tutta italiana, che inizia negli anni ’60 nel negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli, dove i figli Fabio e Stefano maturano una solida esperienza nella vendita all’ingrosso ed ereditano l’attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Da questo esclusivo mix di competenze, nel 1987 nasce il primo negozio Risparmio Casa, che oggi con la sua rete di punti vendita si estende in tutto il territorio italiano. La formula del successo è il format degli store: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. A completamento dell’offerta, accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone un catalogo con più di 20 marchi propri, il tutto all’insegna dell’alta qualità e del grande risparmio con prezzi bassi, sempre.

