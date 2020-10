Risotto alle castagne e lardo di Arnad

Questo risotto è un primo piatto particolare e raffinato. Una ricetta tipica della stagione autunnale, semplice nella preparazione ma di grande effetto. Grazie alle castagne e a tutti gli aromi del lardo di Arnad, questo piatto risulta gustoso e saporito. Certamente non è un piatto light ma quando fa particolarmente freddo è decisamente indicato.

Ingredienti per 2 persone:

180 g Riso arborio

150 g Castagne bollite

50 g Lardo di Arnad

100 ml Vino bianco

500 ml circa Brodo vegetale

35 g Parmigiano reggiano

un rametto rosmarino

olio evo q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tritare lo scalogno finemente e con una parte del lardo e rosmarino preparare un bel battuto. In una pentola capiente far rosolare il tutto con un filo d’olio. Unire il riso e farlo tostare in casseruola per un paio di minuti mescolando con un cucchiaio di legno. Sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciar evaporare l’alcool. Aggiungere il brodo vegetale caldo poco alla volta per portare a cottura il risotto. Quando il riso è quasi cotto, unire le castagne sbriciolate e salare e pepare a piacere. Mantecare con il rimanente lardo tritato e parmigiano mescolando bene per amalgamare tutti i sapori, impiattare e servire il risotto ben caldo.

Commenti