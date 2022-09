Riso, ora si pensa di anticipare il raccolto. Diverse incognite gravano sulla campagna risicola negli oltre 110 mila ettari coltivati in Piemonte. La siccità, che negli ultimi mesi ha colpito in particolar modo il Vercellese, il Novarese e la Lomellina, potrebbe far anticipare l’inizio del raccolto alla seconda settimana di settembre.

Le organizzazioni di categoria non si sbilanciano, ma è probabile, specialmente per le varietà più precoci, che l’inizio delle operazioni di mietitura possa avvenire con un anticipo di 10-15 giorni rispetto al normale. Secondo Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli-Biella con delega [...]