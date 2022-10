Si accenderanno il 24 ottobre i termosifoni nelle case popolari di Torino e provincia ma, almeno all’inizio, per poche ore al giorno, 6 invece di 13. Lo ha stabilito Atc in ottica di risparmio energetico. Viste le temperature in linea con le medie stagionali, con massime previste anche di 23 gradi, almeno per l’inizio di stagione il riscaldamento si accenderà la mattina, tra le 6 e le 9, e la sera, tra e 18 e le 21, con una temperatura massima di 19 gradi.

“Abbiamo pensato di non ritardare ulteriormente l’accensione degli impianti per venire incontro alla necessità di comfort climatico delle tante persone anziane che vivono nelle nostre case – spiega il presidente Atc, Emilio Bolla – ma ridurremo il numero di ore riscaldate, almeno finché il clima ce lo consentirà. Una misura che, naturalmente, varrà anche per la nostra sede, seppur in orari diversi”.

L’obiettivo, spiega ancora Atc, “è quello di agire sul contenimento della domanda e sui costi in bolletta degli utenti e la previsione è di poter ottenere un risparmio, a fine stagione, fino al 15%”. E sul fronte della bolletta, per venire incontro alla fragilità economica dei suoi utenti, Atc ha già previsto un aumento del numero di rate del riscaldamento spalmate su 12 mesi.

” Siamo molto preoccupati – aggiunge Bolla – per l’impatto che questi aumenti avranno su famiglie già in grave difficoltà economica e per le quali, difficilmente, basteranno bonus e aiuti economici già previsti. Così come per il bilancio della nostra Agenzia: per il riscaldamento abbiamo già messo a bilancio 28 milioni, contro i 15 della stagione precedente, e non è detto saranno sufficienti, secondo le ultime previsioni pare ne serviranno almeno 30. Oltre ad aiuti economici per le famiglie alle prese col caro bollette, serve un intervento sulle tariffe, su cui mi auguro il Governo agisca al più presto”.

