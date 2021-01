Riprendono le lezioni in presenza per tutti gli studenti dell’Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero di Ivrea.

Il 7 gennaio, dopo la pausa delle vacanze di Natale, è prevista l’attesa ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado: l’Istituto Salesiano “Cardinal Cagliero” di Ivrea è pronto ad accogliere gli studenti in totale sicurezza.

Proseguirà la linea di massimo rigore per ciò che riguarda le misure anti Covid, adottate già ad inizio anno, volte a salvaguardare alunni e personale scolastico, in particolar modo il monitoraggio della temperatura corporea, l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, il distanziamento spaziosi, l’aerazione delle aule ad ogni cambio d’ora e la costante igienizzazione delle mani e dei locali.

Il trasporto dei ragazzi non grava sul trasporto pubblico ed è garantito dagli scuolabus dedicati, che percorrono tutto il Canavese, organizzati secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto scolastico (allegato al DPCM del 7 settembre 2020).

Ci sarà la massima attenzione per le misure preventive ma, soprattutto, si solleciterà quello spirito che da sempre caratterizza la scuola salesiana: l’educazione globale del giovane.

“L’educazione è cosa del cuore” diceva Don Bosco e questo è infatti lo spirito fondante delle scuole salesiane dove il rispetto, l’attenzione e la responsabilità costituiscono aspetti importanti della formazione dei giovani – spiega la Direttrice dell’Istituto, Melisenda Mondini – siamo pronti da tempo e se le disposizioni governative non ce lo avessero impedito, non avremmo avuto necessità di interruzione.”

Già durante l’estate il direttivo dell’Istituto eporediese aveva lavorato per organizzare una didattica rivista e, in parte riadattata, all’emergenza sanitaria, nelle aule, nelle mense, nelle aree ricreative e nei trasporti.

Le disposizioni legislative hanno obbligato la sospensione delle lezioni nel mese di ottobre e il piano formativo della DAD, già messo a punto e collaudato nella prima fase della pandemia, è immediatamente scattato. Lo spirito innovativo che da sempre contraddistingue le scuole nell’utilizzo degli strumenti digitali, ha dovuto essere potenziato dal 26 febbraio scorso, giorno in cui è stata comunicata dal Ministero dell’Istruzione la sospensione delle attività didattiche a causa nell’emergenza da Covid-19.

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno portato all’adozione di un Piano con cui oggi l’Istituto Cardinal Cagliero è in grado di garantire la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. La didattica a distanza non è più infatti percepita come una didattica d’emergenza, bensì come una prassi volta a facilitare e a favorire gli apprendimenti curriculari. Non a caso infatti, sin dalle prime settimane dell’anno scolastico in corso, le aule sono state dotate di webcam, garantendo così agli alunni, costretti ad assenze prolungate, la frequenza alle lezioni. Con il sopraggiungere poi della DAD per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, si è potuto garantire l’orario scolastico regolare, modulato su quello delle lezioni in presenza.

