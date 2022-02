Scegliere un insegnante di ripetizioni online oppure in presenza? Questo è il cruccio di moltissimi genitori al giorno d’oggi, che si trovano a dover supportare i propri figli rimasti loro malgrado vittime della pandemia. Non è infatti un segreto che le scuole siano entrate letteralmente in affanno in questi ultimi anni: tra quarantene obbligatorie, lockdown e DAD, le problematiche che ha dovuto affrontare l’intero sistema scolastico italiano sono state numerose. A risentirne maggiormente, come ci si poteva immaginare, sono stati propri i bambini ed i ragazzi che in diverse occasioni si sono trovati indietro con il programma.

Quella di ricorrere alle ripetizioni private è stata dunque una scelta obbligata per molte famiglie, che adesso si chiedono quale sia la soluzione migliore. Meglio far seguire ai propri figli delle lezioni online oppure in presenza? La prima opzione ad oggi appare quella più ricca di vantaggi, ma vediamo nel dettaglio quali sono.

#1 Apprendimento efficace

Il primo vantaggio delle ripetizioni online è che non sono assolutamente meno efficaci rispetto a quelle in presenza. Anzi, a dire il vero in molti casi si dimostrano ancora più utili perché lo studente, potendo seguire la lezione a casa e quindi in un ambiente a lui familiare, non si sente sotto pressione e riesce a concentrarsi maggiormente. Non bisogna dunque fare l’errore di pensare che una lezione online sia meno efficace: spesso e volentieri è addirittura il contrario. Certo, conviene rivolgersi a piattaforme di alto livello come GoStudent, che si avvale di docenti qualificati e che mette a disposizione tutti gli strumenti utili per un apprendimento a distanza adattivo ed efficace.

#2 Ottimizzazione del tempo

Un grande vantaggio delle ripetizioni online è che consentono di ottimizzare il tempo a disposizione, proprio perché non ci si deve recare personalmente a casa dell’insegnante o presso una scuola privata. Si può rimanere nel proprio ambiente domestico, gestendo gli orari in modo flessibile e dunque potendo conciliare gli altri impegni con lo studio al meglio. Inoltre, vengono meno tutte le inutili perdite di tempo legate agli spostamenti.

#3 Risparmio economico

Chi non è nuovo alle lezioni private lo sa ormai molto bene: i costi da sostenere sono piuttosto elevati, soprattutto se si vogliono raggiungere ottimi risultati. Scegliendo però le ripetizioni online si può risparmiare parecchio, non solo perché le tariffe sono in genere più concorrenziali ma anche perché vengono meno tutti i costi extra come quelli legati al trasporto per raggiungere l’insegnante ad esempio.

#4 Maggior controllo da parte dei genitori

Un altro vantaggio delle ripetizioni online è che consentono ai genitori di avere un maggior controllo sui progressi dei propri figli e su ciò che effettivamente apprendono. Questo non solo perché possono partecipare alle lezioni senza alcun problema ma anche perché le migliori piattaforme come GoStudent inviano feedback mirati. I genitori dunque hanno la possibilità di essere costantemente aggiornati circa i risultati raggiunti dai propri figli e la reale efficacia delle ripetizioni che stanno prendendo. Si tratta di un dettaglio non da poco, perché nelle ripetizioni tradizionali spesso e volentieri è impossibile monitorare appieno lo svolgimento della sessione.

