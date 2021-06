Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ringraziamento!

Concerto di San Pietro: grazie di cuore sanitari Favriesi!

Dopo la pausa per pandemia del 2020 ritorna quest’anno il consueto appuntamento del concerto di San Pietro, sabato 26 giugno 2021 ore 21, piazzetta Oratorio, che nella locandina viene indicato come ringraziamento.

Come Comunità e Associazioni Favriesi ci stringiamo vicino ai dottori e infermieri di Favria, alcuni già felicemente in pensione che hanno risposto presente alla chiamata alle armi per prestare servizio con i volontari al centro vaccinale nel salone polivalente in sinergia con l’Amministrazione Comunale che superando difficoltà pratiche e logistiche ha allestito un Valore Aggiunto alla nostra Comunità.

Bravi i musici della Filarmonica Favriese che con questo evento colgono l’occasione per ringraziare con la loro musica, delizia dell’animo e gioia del cuore, tutti gli operatori sanitari e infermieri che si sono spesi nella lotta al Covid-19.

Questa pandemia ha spazzato via molte certezze che avevamo, ci ha fatto capire quanto siamo fragili ma con il Vostro aiuto nel Centro Vaccinale allestito dal Comune ci avete ricordato quale è la nostra forza come Comunità, quella che ci ha fatto progredire nei secoli, che solo insieme possiamo farcela ed insieme possiamo sconfiggere il mostro! Nella nostra amata festa Patronale è giusto e doveroso ricordavi tutti Voi perché anche adesso dove l’emergenza non è ancora finita serve più che mai il calore di una parola, di una riga, che può scaldare il cuore e ridare coraggio, per dire grazie a medici, infermieri, operatori e volontari e Amministrazione Comunale per quanto hanno fatto per il centro vaccinale, dando la possibilità a tanti favriesi e non di accelerare i tempi del vaccino contribuendo a limitare la diffusione della malattia di questo nemico subdolo invisibile e mortale. Questo ringraziamento lo ritengo un gesto doveroso che serve a cementare di più tra di noi lo spirito di collaborazione e coesione tra cittadini, associazioni con tutti Voi.

Uniti ce la faremo, la solidarietà umana di noi favriesi vince sempre.

Grazie di cuore da parte di tutti noi:

dr. Giuseppe Poli, dr. Elvio Comoglio, dr.ssa Emilia Contenti, dr.ssa Danila Gabella, dr.ssa Sandra Grasso, dr.ssa Patrizia Gulinelli, dr. Alessio Polimeni, dr. Giuseppe Chiantaretto, dr.ssa Anna Di Como, dr.ssa Silvia Gambotto, dr.Franco Ghiara, inf. Sig. Daniela Butnaru, inf. Sig. Elena Capozzielli.

Concludo con un Grazie di cuore per il lavoro che fanno tutti sanitari e volontari nella vari ospedali ogni giorno e ogni notte, non mollate, siete il nostro orgoglio!

Grazie Filarmonica Favriese con il Vostro concerto non siete il dipinto del dire grazie ma il colore della passione che unisce tutti noi, grazie al maestro Alberto per tutti i musici ed Presidente Adriano per la bella iniziativa che ci unisce ancora di più

Favria, 23.06.2026 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana ho incontrato due tipi di persone, quelle che mi edificano e quelle che mi abbattono ed io li ringrazio entrambi. Felice mercoledì.

