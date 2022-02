Aumenta tutto. Il caffè, lo zucchero, la farina e pure il costo degli imballaggi. E, se ancora non bastasse, aumentano anche le bollette con stangate pesantissime per le attività commerciali e imprenditoriali, specialmente per chi fa uso di strumenti che necessitano di energia elettrica per molto tempo (frigoriferi, forni).

Un aumento che, quindi, impatta specialmente sul comparto del cibo, bar e ristorazione pagheranno un costo salatissimo e, di conseguenza, lo pagheranno, in parte, anche i consumatori.

In questi giorni, infatti, sui banconi di molte attività (per lo più bar) sono comparsi cartelli che annunciato [...]