RIETI. Porti: De Micheli,accordo con cinesi,164 collegamenti in più

“Siamo all’ultimo miglio per i porti, ci sono 170 milioni che vedrete nelle opere che si realizzeranno soprattutto nei retroporti per garantire l’intermodalità. E’ notizia di stanotte, abbiamo chiuso l’accordo con i cinesi: nei prossimi due anni ci saranno 164 collegamenti passeggeri in più per i porti italiani”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli nell’intervento al seminario Pd nel reatino, elencando alcune delle cose fatte dal suo dicastero.

