Un pugno in faccia! Come definire diversamente la notizia comunicata ufficialmente questa mattina a tutti i dipendenti del Gruppo TIM. In sintesi l’azienda ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un contratto definito di “espansione” che oltre alla capogruppo TIM, coinvolgerà anche Olivetti, Noovle, Sparkle e Telecontact Center.