Caro Cambursano, non eri un democristiano di sinistra? Un cattolico sociale? Ovvero uno di quei politici benemeriti che costruirono il welfare e, al suo interno, la sanità pubblica, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, creato nel 1978 dal ministro Tina Anselmi. Un servizio sanitario nazionale che poi nel 1992 fu sciaguratamente affidato alle Regioni.

Caro Cambursano, parlo di sinistra democristiana perché quando eri sindaco, fra il 1985 e 1990, eri considerato – se ricordo bene – un aderente o vicino proprio alla sinistra DC e al cattolicesimo progressista. E perché, nei tuoi due mandati da parlamentare, sei entrato al Senato come esponente dei Popolari e della Margherita, cioè della parte della DC che non andò con la destra di Berlusconi ma entrò nel campo della sinistra o centrosinistra.

Però qualche mese fa nelle elezioni chivassesi hai sostenuto una lista chiamata “Democratici in azione”, che abbastanza chiaramente (o mi sbaglio?) fa riferimento al movimento di Carlo Calenda, il turboliberista: tant’è vero che per le elezioni del 25 settembre il programma di Azione attacca naturalmente il reddito di cittadinanza, come Salvini e Meloni, populisti a parole e turboliberisti di fatto. Calenda turbo liberista, che per il lavoro e i “giovani” vuole naturalmente affidarsi alle agenzie private: un compito che un qualsiasi democristiano di sinistra avrebbe voluto mantenere in mano allo Stato, ricordandosi che le radici della Democrazia sono nella cultura del “cattolicesimo sociale”, anche se non solo.

Oltretutto Calenda è un politico un po’ ballerino. Sia nelle alleanze politiche sia nei riferimenti culturali. I suoi recenti walzer nel campo delle alleanze li conosciamo – ieri con il PD, oggi con Renzi, domani chissà, e forse non è ancora finita e manca un mese… Quanto ai riferimenti culturali, nel 2019, manifestando fra i lavoratori della Embraco, proclamò: per trenta anni ci hanno insegnato che il liberismo crea posti di lavoro. Cazzate, sono cazzate, e io ci ho creduto per trent’anni. Ma ora, tre anni dopo, è tornato liberista, o meglio turboliberista. Insomma, uno che crea un sacco di casini nel rapporto con gli altri partiti e che cambia orientamento culturale un po’ troppo spesso.

Niente a che vedere con la pluridecennale solidità politica e culturale della vecchia DC: essa teneva insieme senza rompersi le sue tante correnti politiche, e assorbiva senza troppi scossoni le tante “anime” politico-culturali che conteneva. Fra queste anime vi era appunto la sinistra democristiana, presente in Piemonte con il sanguigno Carlo Donat Cattin, la testa fina Aldo Bodrato, e tanti altri, fra cui – sempre se non mi sbaglio – Renato Cambursano. Testa fina anche lui. Per qual che vale il mio parere, ho sempre ammirato la sua lucidità di analisi politica. Fino a un certo punto però. Oggi la sua lucidità non si è un po’ persa? Da Bodrato a Calenda: ma fatemi il piacere…

A proposito della DC, essa ebbe un ruolo importante nella rinascita italiana dopo la seconda guerra mondiale, una rinascita raggiunta anche attraverso un forte presenza dello Stato nell’economia (altro che liberismo…). Ed ebbe un ruolo fondamentale nel campo delle politiche sociali, come dimostra la creazione del Servizio Sanitario Nazionale, che era (era!) uno dei migliori del mondo. Ciononostante, la sinistra, moderata o radicale, giudicava la DC un partito di destra, e i suoi militanti e elettori facevano gli scongiuri: “non voglio morire democristiano”.

Bene, ora invece vorremmo morire democristiani. Ridateci la Democrazia Cristiana, non Calenda. Caro Renato Cambursano, ridacci la DC, possibilmente quella di sinistra!

