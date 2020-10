Ricordiamoci sempre

Ricordiamoci sempre che quando i nostri personali piani falliscono, che la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i nostri piani non erano validi. Creiamo altri progetti. Ricominciamo tutto da capo. Diamo benzina con l’entusiasmo che è un infaticabile sognatore, un inventore di progetti, un creatore di strategie, che contagia gli animi delle persone questi sogni, perché nella vita nulla è impossibile. Certo la benzina dell’entusiasmo non è cieca, non è incosciente, sa che ci sono difficoltà, ostacoli talvolta insolubili. Sa che su dieci iniziative nove falliscono. Ma non si abbatte. Ricomincia da capo, si rinnova. Nella vita il fallimento è solo l’opportunità più intelligente per ricominciare Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, e di nuovo ricominciare a lottare e perdere eternamente. La calma molte volte è una vigliaccheria dell’anima.

Favria, 8.10.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno nulla posso contro il tempo, se lo spingo va avanti adagio, se lo trattengo, mi sfugge!

