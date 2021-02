Ricominciamo

Con mascherina, autocertificazione, distanziamento e seguendo le indicazioni dell’ASL TO4, abbiamo ricominciato. Non ancora in bici, a piedi. Siamo partiti dall’Ecomuseo del Freidano e abbiamo raggiunto il greto del Po, percorso che avevamo illustrato la settimana scorsa. Una passeggiata facile per riprendere l’attività, 8 Km in una mattinata che pareva già di primavera. Ve la consigliamo, andate nel parco fluviale e scendete sul greto del fiume per godere di una prospettiva differente. Se scaricate l’applicazione Komoot ritrovate la traccia del percorso che abbiamo fatto (solo andata) su Strava trovate l’andata ed il ritorno, in ogni caso pubblichiamo lo screenshot dei due percorsi. Pubblichiamo la fotografia di noi sul fiume per convincervi ad andarci. Per rimanere aggiornati sulle attività della Ri-Ciclistica seguiteci su questo blog, mettete il Like sulla pagina facebook della Ri-Ciclistica o iscrivetevi al gruppo facebook della Ri-Ciclistica. Buona passeggiata.

giannifina

