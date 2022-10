Richiede impegno ma dona tantissima soddisfazione

La Filarmonica Favriese, dalla centenaria storia, organizza corsi di musica rivolti a ragazzi che desiderano imparare a suonare uno strumento a fiato o a percussione. Perchè la musica è quel linguaggio universale che è con noi da sempre, da quando esiste l’uomo. In grado di trasmettere le nostre emozioni e i pensieri, essa è un’alleata per il relax, per una cenetta romantica e come sottofondo per momenti con gli amici. Fare musica è un’arte che affascina tanto chi la produce quanto chi la ascolta. Imparare a suonare uno strumento richiede impegno ma dona una grandissima soddisfazione nell’animo del musico, come in quello di Andrea ,Davide, Alessandro, Alberto e Carlo. Che bella la musica che ha il grande potere di riportarci indietro nel momento stesso in cui ci porta avanti, così riesce a farci provare contemporaneamente, nostalgia e speranza.

I musici della Filarmonica vi aspettano tutti i sabato mattina ore 10,00 a Favria, nei locali sala musica cortile interno palazzo Comunale in via Barberis, ingresso pedonale, ricordandovi che senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze senza vivacità. Cell. 3420038633

Favria, 25.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno il sapere e la ragione parlano, l’ignoranza e il torto urlano. Felice martedì.

