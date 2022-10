Riapre dopo quattro anni BEFED Settimo Torinese Mulino, il popolarissimo ristorante dove i giovani di Settimo si incontravano per serate a base di galletto alla brace, birra e musica e torna ad essere un punto aggregativo di riferimento pensato ora anche per le famiglie e i bambini.

Giovedì 27 ottobre alle 18,30 il locale riapre le porte in piazza Freidano con una grande festa inaugurale a cui parteciperà anche l’amministrazione comunale, con degustazioni di galletto e birra e con l’intrattenimento musicale dei DJ di TOradio. “La riapertura di un locale che ha segnato la storia di Settimo è una buona notizia da molti punti di vista – evidenzia l’assessore al commercio del comune di Settimo, Chiara Gaiola – È un segnale positivo per il commercio in un periodo complesso e garantisce anche il consolidamento della funzione sociale, aggregativa e culturale dell’area, che oltre al Befed integra spazi pubblici di significativa importanza per la nostra comunità: l’Ecomuseo del Freidano con il suo spazio mostre, l’Emporio solidale, polo di un welfare inclusivo, e gli spazi esterni che da tempo usiamo per ospitare eventi e iniziative». Il nuovo Befed Mulino offre 250 posti a sedere dal martedì alla domenica dalle 19 all’1 in un locale di 600 metri quadri ristrutturato in ottica di una maggiore sostenibilità e una migliore fruibilità. Nella fase di apertura saranno 20 i dipendenti occupati, destinati ad aumentare nei mesi successivi. Il Befed Mulino si rivolge sia ai giovani, che rappresentano il target storico del locale, sia alle famiglie e ai bambini, che saranno accolti in un’area a loro riservata con tanti giochi e un menù dedicato ai più piccoli. La riapertura è stata resa possibile dall’accordo tra Blooming Group e BEFED Franchising per lo sviluppo del brand, che aveva già visto l’apertura sul territorio del locale a Settimo Cielo Retail Park.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa apertura – sottolinea Maurizio Cimmino, Vicepresidente Esecutivo di Blooming Group, la società 100% italiana con base a Torino specializzata nel creare, ampliare e gestire reti di punti vendita per brand di qualità nel settore food -. Abbiamo fortemente voluto ridare al territorio un luogo di riferimento importante, che possa nuovamente aggregare i giovani, ma anche le famiglie, in un ambiente gradevole, sicuro, sostenibile e decisamente allegro. Blooming conferma così il suo interesse nello sviluppo di ristoranti nell’area con importanti ricadute occupazionali sia immediate sia future». «Grazie alla collaborazione con Blooming Group è continuato il piano di espansione di BEFED Franchising in Italia, andando a rafforzare la presenza in Piemonte e Veneto – afferma Gianpietro D’Adda, presidente e CEO di BEFED Franchising srl -. A pochi mesi dalla fine del 2022 non posso che ritenermi soddisfatto di come sia andato l’anno e degli imminenti e importanti progetti sia offline che online per il 2023, di sicuro interesse per gli amanti del galletto».

