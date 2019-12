Rete Quattro manda in onda i messaggi Bars di Chivasso e Casalborgone

Martedì 17 dicembre Rete Quattro ha mandato in onda un servizio su un corso di Bar svolto da Access Consciousness nel castello di Casalborgone. Il video mostra gli operatori di Access che spiegano ai convenuti la teoria dei 32 punti che avremmo nella testa. Poi li fanno sdraiare su un lettino e toccano loro la testa, dicendo che in questo modo trasmettono loro “energia” e cancellano le “vecchie storie” e i “vecchi programmi” che non servono più. Seguono le immagini ormai ben note del trattamento “bar” effettuati dagli operatori di Access in una scuola elementare di Chivasso. Con i volti dei bambini oscurati in modo da non renderli riconoscibili: cioè con una cura della privacy che invece manca nel video di 21 minuti che è uscito dalla scuola non si sa come e che ora circola su You Tube e su facebook. Già qualche mese fa l’autore del programma di Rete Quattro, Mario Giordano, aveva scritto dell’insediamento di Access nel Castello di Casalborgone nel libro “L’Italia non è più italiana”.

