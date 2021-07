Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vuoi vendere la tua vecchia casa e comprarne una nuova? Bene, prima cambia i serramenti della tua casa vecchia. Il consulente ResinGlass Davide Vallino ci spiega come fare.

“Se state cercando di vendere casa per trasferirvi in una nuova abitazione è comunque conveniente sostituire i serramenti della casa che volete lasciare. Trasferirsi con la propria famiglia in una nuova abitazione è sempre una festa, nuovi spazi, nuovi vicini, un momento in cui inizia una nuova vita. In questo particolare momento la famiglia ha la necessità di gestire al meglio la liquidità, per poter affrontare con serenità tutte le spese da sostenere per poter entrare nella nuova casa, dai nuovi arredi, alla decorazione, agli elettrodomestici, ecc… ecc… Quindi potrebbe essere interessante aumentare il valore della casa che si vuole vendere, così da realizzare una maggiore liquidità da destinare, ad esempio, agli arredi della nuova abitazione. Con l’installazione dei serramenti ResinGlass in sostituzione di quelli esistenti possiamo realizzare questo obiettivo: – il valore dell’immobile si incrementa: secondo alcuni studi condotti da importanti siti immobiliari si stima che con la sostituzione valore dell’abitazione si può incrementare sino ad un massimo del 19%; – non solo: si riducono anche i tempi medi necessari per la vendita dell’immobile, in quanto diventa più appetibile; – grazie al design innovativo ed alle finiture di ResinGlass, valorizzi in maniera rilevante l’estetica della casa; – grazie alle elevate prestazioni energetiche dei serramenti ResinGlass migliori la classe energetica dell’abitazione (oggi è obbligatorio produrre in sede di atto notarile di compravendita l’Attestato di Prestazione Energetica, anche noto come APE, con il quale viene certificata la classificazione energetica dell’abitazione) Grazie allo sconto in fattura che ti può applicare il rivenditore ResinGlass, puoi sostituire i tuoi vecchi serramenti rientrando immediatamente dell’investimento effettuato e ottenendo liquidità aggiuntiva”.

Commenti