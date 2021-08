Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La condensa che si forma sulle pareti di casa è un fenomeno naturale che avviene attraverso l’evaporazione dell’acqua presente nell’aria.

Il motivo per cui troviamo la condensa soprattutto sulle vetrate delle finestre è dato dal fatto che queste hanno una temperatura più bassa rispetto a quella della stanza, poiché entrano in contatto direttamente con un ambiente esterno.

Questo effetto si chiama ponte termico L’effetto generato dal ponte termico si manifesta in maniera più importante se i serramenti di casa sono di vecchia concezione (es. serramenti con vetro singolo o in alluminio non a taglio termico) perché la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno è più elevata, verificandosi così il cosiddetto shock termico.

Anche se la condensa in sé non è dannosa, può però favorire lo sviluppo e proliferazione di muffa nera nei punti più freddi della casa.

La muffa che si forma non è solo antiestetica, ma è sintomo di un ambiente poco salubre, possono dare origine a naso chiuso, allergie, riniti, raffreddori.

E chi di noi vorrebbe vivere in un ambiente insalubre?

I serramenti ResinGlass possono aiutarti a risolvere questo problema!

Grazie alle elevate prestazioni energetiche e di isolamento, i serramenti ResinGlass intervengono in maniera importante su quello che abbiamo definito effetto “ponte termico” e quindi sulla formazione della condensa.

Oltre tutto, grazie alla microventilazione di cui sono dotati i serramenti ResinGlass, puoi arieggiare completamente la tua casa in piena sicurezza, anche se non ci sei sei!

La microventilazione del tuo serramento ResinGlass ti permette il ricambio dell’aria con una dispersione di temperatura minima, con la stessa sicurezza di un serramento chiuso.

Oltre tutto, puoi risolvere i tuoi problemi di condensa installando i nuovi serramenti ResinGlass risparmiando il 50%, grazie allo sconto in fattura che ti può applicare il tuo rivenditore ResinGlass.

Quindi, cosa aspetti per sostituire i tuoi serramenti?

