I serramenti ResinGlass, grazie all’elevata qualità dei materiali ed alla cura maniacale per la loro realizzazione, ti possono garantire ottimi risultati in termini prestazionali, sia in termini di isolamento termico ed acustico e sia in termini di resistenza agli agenti atmosferici.

Le prestazioni dei tuoi nuovi serramenti rischiano però di essere fortemente penalizzate se l’installazione non viene effettuata da operatori altamente qualificati e specializzati.

Una installazione effettuata in maniera non corretta riduce le prestazioni degli infissi, così come riduce in maniera rilevante il risparmio economico che le alte prestazioni dei nuovi infissi dovrebbero garantirci.

Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecniche di posa passiva e di materiali di posa altamente prestazionali, potrai sfruttare il 100% delle prestazioni dei serramenti ResinGlass.

Infatti, per l’installazione dei serramenti ResinGlass gli Installatori utilizzano diversi prodotti di montaggio, tutti certificati, che consentono a ResinGlass di mantenere inalterate le sue principali caratteristiche:

elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico

eliminazione del vapore acqueo

resistenza agli agenti atmosferici

Inoltre, potrai risolvere le tue esigenze risparmiando il 50% per acquistare i nuovi serramenti ResinGlass, grazie allo sconto in fattura che ti può applicare il tuo rivenditore ResinGlass.

