ResinGlass in produzione: alle origini del serramento 4.0.

Cinquecento chilometri percorsi tutti d’un fiato. Torino-Pesaro, andata e poi ritorno. Con tappe intermedie a Milano e a Modena.

L’autobus a due piani del gruppo d’acquisto Resinglass ha scaricato tutti i suoi pesanti Hp sull’A4 e sull’A14, destinazione la riviera marchigiana, al confine con quella romagnola.

E’ qui, nell’entroterra, tra lievi colli baciati dal sole e lambiti dal mare, che si producono le migliori porte e finestre italiane.

In un’area di 40.000 metri quadrati, attrezzata con le ultime tecnologie produttive supportate dal lavoro di ingegneri, progettisti ed artigiani, vengono prodotti serramenti in pvc eccellenza nel panorama italiano.

La continua ricerca nell’innovazione tecnologica dei materiali ha portato alla realizzazione di un serramento dalle altissime prestazioni isolanti. ResinGlass, con il nuovo sistema per finestre e porte in fibra di vetro composita ad alta resistenza, nasce qui.

Le porte dell’azienda si sono aperte per osservare il ciclo produttivo e toccare con mano prodotti rigorosamente made in Italy, in un tour entusiasmante che ha portato a seguire tutti i passaggi che portano alla creazione del serramento ResinGlass, la resina termica ad alta resistenza, un serramento 4.0 completamente adattabile e configurabile.

Là dove nasce ResinGlass si forgia l’anima di un Paese che non si ferma mai. Esempio tangibile, vero, reale, di un’Italia che sa cambiare e sa adattarsi.

Un’Italia che non solo va oltre le emergenze e le difficoltà, ma le fa diventare occasione di rilancio. Opportunità di crescita. Insieme alle aziende che fanno della ricerca e dell’innovazione la mission dei loro processi produttivi.

