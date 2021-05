Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La continua ricerca nell’innovazione tecnologica dei materiali ha portato alla realizzazione di un serramento dalle altissime prestazioni isolanti. L’applicazione della fibra di vetro in sostituzione dei rinforzi metallici, normalmente utilizzati nei tradizionali serramenti, fa la differenza e cambierà alla radice la metodologia produttiva dei serramenti. Nasce così ResinGlass, il nuovo sistema per finestre e porte in fibra di vetro composita ad alta resistenza, che conferisce all’infisso una eccezionale stabilità, massima rigidezza alla torsione e una leggerezza senza pari. Vediamo quali sono i vantaggi del prodotto innovativo ResinGlass e il classico PVC.

Commenti