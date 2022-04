RES GESTAE FAVRIESI, da Rosboch a Rossi

Su richiesta dell’amico Fabrizio pubblico questa breve ricerca sul cognome Rosboch di Favria/ Oglianico. Dopo la caduta dell’Impero romano, ogni persona veniva identificata dal solo nome personale, di cui venivano usati vezzeggiativi in ambito familiare. Tali nomi venivano a volte riferiti anche alle caratteristiche della persona, alla provenienza. Si può parlare di vera diffusione dei cognomi intorno al XIV-XV secolo, e quasi esclusivamente per le famiglie nobili. Il cognome moderno, quello che portiamo oggi nasce nel cinque-seicento, con la stabile trasmissione da generazione in generazione. L’immutabilità e perdendo il significato con l’antenato che aveva generato tale cognome. Insomma con il Concilio di Trento, indetto da Paolo III il 13 dicembre del 1545, stabiliva l’istituzione dei registri parrocchiali su cui veniva segnati i nomi dei nuovi nati e la paternità dei genitori. Il cognome Rosboch è dunque una variante in Oglianico, Comunità in Provincia di Torino dei tipici cognomi, Rubeo, Rossebastiano, Rosboch, che si ritiene tutti una variante dialettale dell’italiano Rossi. L’origine del cognome è dunque legata alla caratteristica della colorazione dei capelli o della carnagione della famiglia originaria, già presso i romani questa caratteristica aveva originato il cognomen latino Rossius. La diffusione dei capelli rossi nelle popolazioni celtiche preromane era notevole e anche presso i latini troviamo molti personaggi con i capelli di questo colore, uno per tutti il famosissimo Silla, quello del celebre antagonismo con il pluriconsole romano Mario. Nel Medioevo, più che in alre epoche, il valore dei colori era fondamentale. Il rosso era accostato al sangue, ma indicava anche una caratteristica fisica, il colore dei capelli, una fazione politica o un riferimento ad uno stemma araldico. Notate bene Rossi con le varianti tipiche in Oglianico ha la sua variante nel Meridione con il cognome Russo, altra variante dell’originario colore dei capelli. Ma pensate che, Rosso fu anche nome personale nella Toscana tardo medioevale, ma non confondiamolo con Rosso Fiorentino, famoso pittore, quello era il soprannome di Giovan Battista di Jacopo.

Favria, 8.04.2022 Giorgio Cortese

