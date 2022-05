A Settimo e in tutto il resto del Paese di questi giorni del ‘46 si votava per il Referendum, il primo della nostra storia, che avrebbe deciso tra Monarchia e Repubblica. Le armate tedesche se ne erano andate, quelle americane no, ma fa lo stesso. Ai nostri nonni è toccato decidere anche per noi, consapevoli che, festeggiata la Pace, le città dovevano ricostruire se stesse e le loro istituzioni. Bisognava votare e hanno votato per liberarsi dal passato e guardare al futuro, futuro che siamo noi. Vinse la Repubblica, gli altri avevano [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.