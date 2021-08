Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I soldi per la realizzazione della nuova scuola ci sono.

“È uscito – spiega il Sindaco Paolo Cugini – il decreto di riparto dell’edilizia scolastica della Regione Piemonte, il nostro progetto è primo del Piemonte per quella tipologia di scuola. Siamo finanziati. Abbiamo tempo fino a fine 2022 per l’avvio dei lavori. Accelereremo per il bando. Se non ci saranno ricorsi la prima pietra potrebbe posarsi entro la fine del 2022. Il cantiere durerà almeno un paio d’anni”.

Va avanti, dunque, la strada per la realizzazione della nuova scuola di via Regione Fiore.

Nell’ultimo consiglio di luglio, tramite un’importante stanziamento di bilancio, erano stati messi i fondi per la realizzazione della progettazione esecutiva della scuola.

L‘attuale giunta inaugurerà la nuova scuola di Gassino?

Non è una battuta ma di una speranza che potrebbe realizzarsi entro la fine del mandato dell’amministrazione, nel 2024

Il progetto studiato e presentato dalla giunta di Paolo Cugini, nel passato mandato, infatti, ormai procede a velocità spedita e, nel corso del 2021, potrebbe ricevere le prima risorse da parte della Regione Piemonte.

Fondi necessari che la stessa amministrazione aveva ricercato dopo aver messo a punto il progetto preliminare della nuova scuola.

Quella messa in atto è una vera e propria variante al piano regolatore per stabilire dove e quando realizzare la scuola.

Le passate amministrazioni avevano già lavorato sul tema, in realtà, pare, però, che lo avessero fatto con un po’ di superficialità senza uno studio di fattibilità o un progetto vero e proprio.

In città le scuole non mancano eppure l’amministrazione ha pensato ad una nuova scuola visto che i plessi attuali patiscono alcune problematiche e dovrebbero essere soggetti a seri interventi di ristrutturazione.

La nuova struttura, che dovrebbe vedere la luce nell’area dell’ex Formica, raccolgierebbe tutti gli alunni delle scuole elementari gassinesi.

In ragione di questo, infatti, si prevede la chiusura delle scuole elemntari attualemnte esistenti: la Borione e la Gandhi. Parliamo di un investimento da più di 5 milioni e mezzo di euro, di questi 1,6 milioni li metterà il Comune. Un progetto, una spesa che il Comune non ha mai visto. L’unico paragone è con la scuola Savio, inaugurata negli anni 60.

