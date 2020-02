Rebus pazienti zero. Rischio grandi città. Scuole chiuse! Medici a rischio

Il numero di 152 positivi tiene conto anche del ricercatore rientrato da Wuhan poi guarito e dimesso dallo Spallanzani. I casi in Lombardia sono 110 (ai quali vanno aggiunte le due vittime) e in Veneto 21 (più la vittima a Vo’ Euganeo); 9 sono invece i casi in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani). Dei 152 positivi, 55 sono ricoverati con sintomi e 25 in terapia intensiva, 19 sono in assistenza domiciliare e 27 in verifica.

Resta un ‘rebus’ quello del ‘paziente zero’, ovvero il primo infetto da nuovo coronavirus SarsCoV2 che avrebbe innescato i contagi a catena in Lombardia. In realtà, considerando che focolai sono emersi anche in Veneto e Piemonte, i ‘pazienti zero’ potrebbero essere anche più di uno: “Identificarli – afferma Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa – sarebbe fondamentale, proprio per riuscire a tracciare l’intera linea del contagio”. Anche se, avverte l’esperto, “è verosimile che in Italia siamo già, ormai, alla terza generazione di casi”. “È presumibile – spiega Lopalco – che SarsCoV2 abbia cominciato a circolare in Italia verso la fine di gennaio, quando ancora l’allerta non era al massimo ed i voli non erano bloccati: vari soggetti avranno preso l’infezione magari senza accorgersene ed in forma leggera. Dunque, quella che vediamo ora è già la terza generazione di casi”. Il numero di positivi, infatti, chiarisce, “si raddoppierebbe circa ogni 7 giorni e questo spiegherebbe l’attuale alto numero di casi in Italia, insieme al fatto che si stanno effettuando moltissimi test e questo ha permesso di scoprire molti positivi”. In altre parole, afferma, “abbiamo molti casi perché li abbiamo cercati, ma va anche detto che il nord-est, dove si concentra la maggioranza dei contagiati, ha forti contatti commerciali con la Cina. Facile pensare al grande flusso da e per la Cina in quelle zone nelle settimane antecedenti l’allarme.

La chiusura dei voli, successiva, ha dunque potuto fare poco rispetto agli eventuali contagi antecedenti e che si sono manifestati solo successivamente, nei giorni scorsi”. Al momento, spiega, “la situazione è ormai molto difficile da controllare: abbiamo più focolai nel nord-est non collegabili tra loro e ciò significa che la circolazione del virus è invisibile, perché parte della catena di contagio non è stata individuata proprio perché manca ancora il ‘paziente zero'”. Al contrario, “l’unico modo per contenere il contagio è individuare i contatti e tenerli in isolamento. Per questo, sarebbe fondamentale scoprire il o i pazienti ‘zero’, perché risalendo all’apice della catena possiamo identificare tutti i rami del contagio, anche i soggetti infetti altrimenti difficili da individuare”. A parte questo rebus, però, un altro timore diventa di ora in ora più concreto: “Ora il rischio è che i contagi si diffondano nelle grandi città. Uno scenario di questo tipo segnerebbe l’inizio della fase epidemica vera e propria, che richiede misure mirate. Si passerebbe in questo caso – afferma – da una fase di contenimento dell’emergenza ad una di mitigazione, in cui si può solo mitigare gli effetti, e questo implica che tutte le forze in campo siano pronte. A partire dagli ospedali, che devono essere preparati a sostenere una richiesta improvvisa e massiccia disponendo di attrezzature, personale e di un’organizzazione efficiente per identificare subito i casi più gravi”.

Il problema, avverte, “è che non credo che tutti gli ospedali, anche i piccoli, siano preparati a gestire una emergenza epidemica, ed il fatto che sanitari si siano infettati negli ospedali lombardi in questi giorni dimostra pure la carenza di dispositivi di protezione personale. Non bastano cioè gli ospedali di eccellenza, tutti devono essere pronti”. Nell’ipotesi di un aumento di casi, tuttavia, “isolare le grandi città – spiega – non avrebbe senso: se si identificassero contagi massicci in una metropoli, presumibilmente tali soggetti avrebbero già infettato molte persone, molte delle quali si sono magari già spostate fuori da quei centri. Isolare ha senso solo se è ancora possibile bloccare la diffusione del virus in quel perimetro”. Ad ogni modo, conclude Lopalco, “lo scenario delle grandi città si delineerà a breve, ed i prossimi giorni saranno cruciali”.

Il virus fa chiudere scuole e atenei in tutto in Nord

Dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, l’allarme Coronavirus fa chiudere scuole e università nel Nord Italia. Un provvedimento precauzionale, adottato dalle varie Regioni visto l’aumento dei contagi, che si combina con la sospensione delle gite scolastiche in Italia e all’estero a partire da oggi. La sospensione delle lezioni a Milano e in tutta la Lombardia sarà per 7 giorni, prorogabile fino a 14, ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Ogni ulteriore decisione si baserà sull’evoluzione della situazione, che viene costantemente monitorata. L’ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza prevede la “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado” fino ai “master”, ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie. Disposizioni simili sono in vigore in Veneto e Piemonte fino al primo marzo: se la situazione sanitaria non dovesse migliorare lo stop potrebbe essere prolungato. “Sappiamo di creare un grave disagio per tutti – ha detto il governatore Luca Zaia – ma la salute viene prima di tutto, non avrei mai voluto firmare un documento del genere”. Lo stop temporaneo delle lezioni, dagli asili alle università, è stato decretato anche in Emilia-Romagna, dove i casi positivi al Coronavirus sono nove. Anche in Regioni non toccate dal virus sono state disposte chiusure, come misure di massima prevenzione. In Liguria il rettore di Genova ha sospeso per una settimana ogni attività didattica dell’università. Una decisione bollata come “unilaterale” dal governatore Giovanni Toti che spiega: “stiamo predisponendo un’ordinanza regionale condivisa col ministero che preveda elementari precauzioni”. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ordinato che in Alto Adige siano chiuse per una settimana le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso l’Università, Scuola superiore di sanità “Claudiana” e Conservatorio “Monteverdi”.

Il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Governo le stesse misure previste nelle regioni vicine: “Scuole chiuse e manifestazioni culturali e sportive sospese a data da destinarsi”. Quanto alla sospensione delle gite scolastiche che il Miur ha sottolineato essere in vigore già da oggi, è arrivata la richiesta dei presidi di fare immediata “chiarezza”. Il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede infatti che sia il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’istruzione, a disporre la sospensione degli stessi “ma non attribuisce alcun potere di intervento immediato ai dirigenti scolastici nelle more della sospensione”, osservano i dirigenti scolastici rappresentati dall’Anp. “In particolare, non è chiaro su quale soggetto ricadrebbero i costi delle sospensioni adottate nel frattempo.

Per evitare l’apertura di contenziosi sfavorevoli per le scuole – e per le tasche dei genitori – chiediamo che il Ministero chiarisca immediatamente”. Anche la mobilità dei lavoratori della scuola nelle aree interessate dai contagi sarà al centro di un incontro che nei prossimi giorni si svolgerà tra i sindacati e il ministero dell’Istruzione.

Contagiati fra medici,rischi carenze in corsia

I medici in prima linea per fare fronte all’emergenza coronavirus sono anche tra i soggetti più colpiti in questi giorni di impennata di casi: “Vari dottori e sanitari si sono contagiati e questo rende prioritario che tutti gli ospedali siano forniti dei dispositivi di protezione personale, mentre non è così”, afferma il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. Che avverte: “Non proteggere i medici significa rischiare carenze di assistenza negli ospedali proprio nel momento in cui serve evitare che l’attuale emergenza si trasformi in epidemia”. “E’ d’obbligo che medici e personale sanitario utilizzino i dispositivi di protezione personale, dalle maschere ai guanti alle tute, per far fronte all’emergenza, ma ci sono ancora varie segnalazioni che tali dispositivi non siano presenti a sufficienza in ospedali, al 118, tra i medici di famiglia e nelle strutture sanitarie. E’ una situazione – è l’allerta di Anelli – molto preoccupante sotto questo aspetto”. Ma il punto, spiega, non è solo garantire la sicurezza dei medici, ma anche assicurare l’assistenza negli ospedali e sul territorio. Infatti, “ogni medico che diventa un ‘contatto’ di un paziente contagiato deve essere sottoposto alla quarantena di 14 giorni, se considerato a rischio, e questo determina la possibilità concreta che si possa creare una carenza di medici e infermieri in un momento cruciale. Diventa quindi indispensabile in questo momento attrezzare tutto il personale sanitario con adeguati e completi dispositivi di protezione, che vanno distribuiti subito laddove mancanti”. Vista la situazione, infatti, “anche i casi di apparente semplice influenza vanno trattati come potenziali casi di coronavirus fino a prova contraria, e quindi con le dovute protezioni”. Insomma, sottolinea Anelli, “siamo in una situazione che potrebbe diventare epidemica e non ci possiamo permettere che vengano meno medici, infermieri e personale sanitario. In uno scenario estremo, che al momento fortunatamente non c’è, se ci fossero larghi contagi tra i sanitari gli ospedali dovrebbero chiudere”. Al momento, rileva il presidente Fnomceo, complessa è pure la questione delle sostituzioni dei medici impegnati negli ospedali delle zone colpite: “La situazione – afferma – è in divenire”. La priorità è comunque garantire che tutti i camici bianchi restino disponibili per l’emergenza. Per questo, annuncia Anelli, “se sarà necessario, sospenderemo incontri, convegni ed attività varie perchè tutti i medici possano dedicarsi totalmente all’assistenza”. (ANSA).

Coronavirus: l’ABC dell’infezione

Da ‘antivirali’ a ‘zibetto’, ecco l’alfabeto del nuovo coronavirus SarsCoV2: – ANTIVIRALI: Non esistono farmaci di questo tipo specifici contro il nuovo coronavirus e si stanno utilizzando vecchi farmaci messi a punto in passato contro il virus Hiv responsabile dell’Aids. – BIOLOGIA SINTETICA: è la disciplina che ha permesso di costruire in laboratorio copie di alcune parti del coronavirus, importanti per mettere a punto i test e il vaccino. – CORONAVIRUS: è la grande famiglia di virus alla quale appartengono il coronavirus SarsCov2, e i virus responsabili della Sars comparsa nel 2002-2003 e della Mers del 2015. – DIAGNOSI: si basa essenzialmente sul test eseguito tramite il tampone faringeo che raccoglie i campioni nei quali si cercano le copie delle particelle del virus. – EMERGENZA: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato l’emergenza globale sul nuovo coronavirus il 30 gennaio scorso. – FEBBRE: è uno dei primi sintomi dell’infezione, insieme alla tosse e alla congiuntivite – GENETICA: la mappa genetica del virus è stata ottenuta e pubblicata dalla Cina all’inizio dell’epidemia e pubblicata nelle banche dati pubbliche GenBank e Gisaid. – HUBEI: è la provincia della Cina nella quale si trova la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia – INFEZIONE: avviene quando il virus penetra all’interno delle cellule, in modo da potersi replicare. – LABORATORIO: è qui che si cercano le risposte ai test, si mettono a punto i nuovi farmaci e si cercano i vaccini. – MALATTIA: è stata chiamata Covid-19 la malattia provocata dal nuovo coronavirus SarsCoV2 – NAVE: la Diamond Pricess, dove sono avvenuti molti casi di contagio da coronavirus, è stata considerata una sorta di microcosmo nel quale analizzare l’epidemia. – ONE HEALTH: è l’approccio che studia le strette relazioni fra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente – PANGOLINO: è il piccolo mammifero considerato il più probabile laboratorio naturale nel quale il virus è mutato – QUARANTENA: è una contromisura necessaria per contenere il numero di nuovi casi arginare in questo modo l’epidemia – RICOMBINAZIONE: è il processo nel quale il materiale genetico del virus subisce un cambiamento radicale – SALTO DI SPECIE: avviene quando un virus che in condizioni naturali vive in un animale diventa capace di aggredire l’uomo. – TEST: consiste nell’individuare le particelle del virus presente nelle secrezioni di naso e gola – URGENZA: è la parola d’ordine per ogni epidemia, essenziale per garantire l’efficacia di ogni possibile contromisura. – VIRUS: sono considerati una sorta di macchina molecolare e non organismi viventi. La loro replicazione dipende da un ospite – ZIBETTO: è l’animale nel quale è avvenuta la ricombinazione del virus responsabile della Sars.

