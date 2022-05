Giovedì 26 maggio alle 21 si terrà il quinto incontro online sulle reazioni avverse al vaccino anti-Covid, organizzato dal consigliere comunale vercellese Michelangelo Catricalà. Parteciperanno il cardiologo Fabrizio Salvucci della Clinica Santa Rita di Vercelli e la parlamentare Jessica Costanzo.

In questi incontri si racconta – con testimonianze degli sfortunati interessati – come è cambiata, spesso in modo radicale, la vita di molte persone dopo l’inoculazione del vaccino: più volte hanno denunciato la loro condizione, più volte hanno chiesto aiuto alle istituzioni ma sovente vengono trattati come mitomani. Alcuni casi [...]



