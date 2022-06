Giovedì 30 giugno alle 21 si terrà il sesto incontro organizzato dal consigliere comunale vercellese Michelangelo Catricalà con il “Comitato Ascoltami”, che raccoglie migliaia di persone che hanno avuto problemi di salute dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid.

In questi incontri, che si svolgono on line, queste persone raccontano come è cambiata la loro vita dopo il vaccino: più volte hanno denunciato la loro condizione, più volte hanno chiesto aiuto alle istituzioni ma si sentono abbandonate.

In questa occasione saranno presenti anche la dr.ssa Margherita Savini, specializzata in medicina del lavoro; il magistrato [...]