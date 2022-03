Saranno processati i due ‘re dei concerti’. Giulio Muttoni e Roberto De Luca, il primo ex patron di Set Up Live e il secondo presidente di Live Nation Italia, società che hanno curato le apparizioni nel Belpaese di artisti come Madonna e gli U2, sono stati rinviati a giudizio, a Torino, insieme ad altre 21 persone.

La vicenda che li riguarda ha poco a vedere con il mondo delle sette note: ha più a che fare, invece, con un presunto giro di favori e regali.

Nell’elenco degli imputati compare anche il nome di Stefano Esposito, ex senatore del Pd, diventato celebre per le sue battaglie a favore del Tav Torino-Lione.

Il caso ruota intorno a una interdittiva antimafia che Setup Live ricevette nel 2015 dalla prefettura di Milano: nel corso di un’indagine sulla presenza della ‘ndrangheta nel Nord Ovest sembravano emergere cessioni di biglietti a personaggi che risultarono legati ai clan.

Muttoni, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe rivolto a Esposito per capire come ottenere la revoca del provvedimento.

L’allora senatore si sarebbe fatto in quattro, arrivando anche a organizzare un incontro – terminato con un nulla di fatto – con il magistrato Raffaele Cantone, numero uno dell’Anticorruzione (ascoltato come testimone). In cambio avrebbe ottenuto prestiti, doni (per esempio un tapis roulant), aiuti.

L’indagine del pm Gianfranco Colace si è poi estesa a una miriade di filoni laterali. In uno, legato all’organizzazione del Terzo Forum mondiale dello sviluppo economico locale a Torino nel 2015, compare l’ex assessore torinese Enzo La Volta (Pd).

E poi un sottobosco di elementi delle forze dell’ordine (tra cui il caposcorta di un magistrato) che, magari per avere gratis il biglietto per un concerto, sbloccavano pratiche o passavano informazioni riservate.

Corruzione, accesso abusivo a sistema informatico e traffico di influenze illecite sono, a vario titolo, alcuni dei reati contestati. L’udienza preliminare è stata arroventata dal tema delle intercettazioni.

Ci sono 130 telefonate fra Muttoni ed Esposito considerate rilevanti ma per le quali non è stato ritenuto necessario chiedere l’autorizzazione al Senato. Ne figura anche una in cui a parlare è uno degli avvocati difensori, Alberto Mittone.

Il gup Lucia Minutella, nonostante le obiezioni, non si è espresso sul punto: significa che restano nel fascicolo processuale. E’ probabile che Esposito e Mittone interpellino l’uno il Parlamento, l’altro il proprio ordine professionale.

