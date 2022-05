Un migliaio di giovani si è radunato per un rave party a Caresana (Vercelli), nei pressi dell’area boschiva vicino al fiume Sesia. Provengono dalle province di Torino, Milano, dalla Svizzera e dalla Francia e sono arrivati in auto, camper, treni.

Immediato l’intervento dei carabinieri di Vercelli che, con l’ausilio di equipaggi della polizia e dei carabinieri di Alessandria e Novara, hanno limitato l’accesso all’area a diverse centinaia di persone che sono state identificate ed invitate a tornare indietro.

Molte le perquisizioni e le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti. Il servizio operativo è ancora in atto.

Commenti