SETTIMO TORINESE. Due giovani di 15 e 16 anni, italiani, residenti a Torino, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Chivasso per lesioni personali e rapina. Un paio di settimane fa hanno minacciato e picchiato un ragazzino di 14 anni, residente in Canavese, per rubargli il telefono cellulare.

E’ accaduto nei pressi della stazione di Settimo Torinese dove i tre si erano dati appuntamento. Il 14enne è finito in ospedale ed è stato poi dimesso con una decina di giorni di prognosi.

I due aggressori sono stati identificati e denunciati al tribunale dei minori dopo [...]