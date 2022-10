Si sono aperte mercoledì 12 ottobre le iscrizioni alla sesta edizione del Rally di Castiglione Torinese. La competizione promossa dalla Mat Racing in programma nel week-end fra il 12 e 13 novembre prossimi, anche quest’anno rientra nel calendario riservato alle gare valide per i rally nazionali. Saranno sette le prove speciali in programma ricavate su un tracciato che abbraccia la collina torinese a cavallo con la provincia di Asti. Tre i parziali cronometrati che comprendono le prove speciali di Sciolze, Lauriano e Cordova. Le novità più importanti riguardano proprio il percorso di gara. Il [...]





