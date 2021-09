Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Pare finalmente conclusa la querelle per la scelta della data in cui poter disputare il Rally di Castiglione. Inizialmente a calendario nel week-end fra il 20 e 21 novembre, l’appuntamento promosso dalla Mat Racing, passato da Rally Day a Nazionale, si è visto costretto a lasciare il posto al Rally di Monza, ultimo atto del Wrc 202 in luogo del Rally del Giappone. Una necessità che ha creato non pochi problemi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.