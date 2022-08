A pochi giorni dal via delle iscrizioni, i numeri parlano chiaro: si è superata quota 100 iscritti al Rally Città di Torino. Quantità e qualità vanno a braccetto per una gara che da sempre suscita grande attesa. Ancora ovviamente presto per svelare i protagonisti, ma dalla sede della RT Motorevent assicurano di aver già ricevuto adesioni molto importanti sia sotto il profilo numerico che nella qualità. Del resto il Rally Città di Torino, anche in questa stagione, assume un ruolo determinante per assegnare gli ultimi pass verso la finale della [...]



