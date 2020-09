I numeri in tripla cifra confermano quanto il Rally Città di Torino sia un appuntamento atteso e anche in questa edizione crocevia importante per i destini della Coppa Italia Rally di zona. Superano infatti quota 110 gli iscritti alla 35esima edizione della gara che porta il nome del capoluogo sabaudo.

Le novità 2020 riguardano soprattutto le due tipologie che affiancheranno il rally moderno, aumentando lo spettacolo e l’interesse degli appassionati. Ritorna infatti il suggestivo spazio dedicato alle vetture storiche con la competizione giunta alla sua decima edizione che vedrà al via gioielli di un tempo che hanno raccontato la storia e la tradizione di questo appuntamento. Ma la vera novità del Rally Città di Torino 2020 è l’inserimento della categoria riservata ai concorrenti della Regolarità Sport, una disciplina automobilistica in grande espansione. L’elenco iscritti conferma intanto la presenza dei principali protagonisti a podio nell’edizione

2019 con Jacopo Araldo, secondo e il valdostano Elwis Chentre che concluse invece terzo. Oltre a loro vedremo al via Patrick Gagliasso e Stefano Giorgioni tutti a bordo di vetture iscritte nella classe R5.

Commenti